Женщина-водитель не испугалась и собственноручно потушила огонь

Женщина-водитель не испугалась и собственноручно потушила огоньПрямо «в сердце» областного центра - на Соборной площади – загорелся городской автобус, в котором были пассажиры. Случилось это около 11 часов утра 24 сентября, сообщает интернет-портал .Свидетельница происшествия рассказала журналистам, что видела, как автобус 28 маршрута задымился сзади. Женщина-водитель вышла из автобуса, открыла дверь моторного отсека, откуда шёл дым. И из него сразу же начал полыхать настоящий огонь. Пассажиры испугались, но водитель не растерялась и быстро потушила пламя с помощью огнетушителя.Автобус эвакуировали. Пострадавших нет.