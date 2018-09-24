В Муроме на 60 суток закрыли киоск с шаурмой из-за нарушений санитарных правил
В Муроме на 60 суток закрыли киоск с шаурмой из-за нарушений санитарных правил
Суд приостановил деятельность предприятия общественного питания «Шаурма» на улице Советской в городе Муроме из-за нарушений санитарных требований, сообщает управление Роспотребнадзора по Владимирской области.
Специалисты ведомства во время проверки установили, что шаурму готовили из продуктов без подтверждающих качество и безопасность документов. Например, на сырое свиное мясо не было ветеринарного свидетельства. В помещении не установлена бактерицидная лампа, есть насекомые. Кроме того, предприятие не оборудовано системой внутренней канализации, не обеспечено соблюдение правил личной гигиены работниками.
В отношении индивидуального предпринимателя составлены административные протоколы. Кроме того, поскольку деятельность предприятия несла угрозу здоровью и жизни людей, материалы проверки были направлены в суд.
Деятельность предприятия приостановлена на 60 суток. Индивидуальный предприниматель должен устранить все нарушения.