В Муроме на 60 суток закрыли киоск с шаурмой из-за нарушений санитарных правил

В Муроме на 60 суток закрыли киоск с шаурмой из-за нарушений санитарных правилСуд приостановил деятельность предприятия общественного питания «Шаурма» на улице Советской в городе Муроме из-за нарушений санитарных требований, сообщает управление Роспотребнадзора по Владимирской области.Специалисты ведомства во время проверки установили, что шаурму готовили из продуктов без подтверждающих качество и безопасность документов. Например, на сырое свиное мясо не было ветеринарного свидетельства. В помещении не установлена бактерицидная лампа, есть насекомые. Кроме того, предприятие не оборудовано системой внутренней канализации, не обеспечено соблюдение правил личной гигиены работниками.В отношении индивидуального предпринимателя составлены административные протоколы. Кроме того, поскольку деятельность предприятия несла угрозу здоровью и жизни людей, материалы проверки были направлены в суд.Деятельность предприятия приостановлена на 60 суток. Индивидуальный предприниматель должен устранить все нарушения.