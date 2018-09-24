В Госдуме в понедельник, 24 сентября, состоялось третье заседание рабочей группы по совершенствованию пенсионного законодательства. В ходе обсуждения спикер нижней палаты Вячеслав Володин рассказал о поправках к блоку пенсионных законопроектов, поступивших на рассмотрение парламентариев, а также о дальнейшей работе законодателей по совершенствованию пенсионной системы.

Госдуме в понедельник, 24 сентября, состоялось третье заседание рабочей группы по совершенствованиюпенсионного законодательства. В ходе обсуждения спикер нижней палатыВячеслав Володин рассказал о поправках к блоку пенсионныхзаконопроектов, поступивших на рассмотрение парламентариев, а также о дальнейшей работе законодателей по совершенствованиюпенсионной системы.Поего словам, в профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике иделам ветераном поступило 286 поправок к блоку нормативно-правовыхактов о совершенствовании пенсионной системы.ходе заседания с участием депутатов, представителей делового иэкспертного сообществ рабочая группа поддержала поправки, предложенныеФедерацией независимых Профсоюзов, инициативы Общероссийскойобщественной организации малого и среднего предпринимательства "ОпораРоссии", а также Российского союза промышленников и предпринимателей(РСПП).Спикерпредложил подготовить парламентские слушания по вопросам развития иподдержки предпринимательства с участием представителей правительства,правоохранительных органов, а также всех заинтересованных организаций."Будем исходить из задачи, поставленной в послании президента —обеспечить рост экономики более 3%", – сказал Володин.Главанижней палаты отметил, что рабочая группа будет заниматься вопросамисовершенствования пенсионного законодательства и после принятиясоответствующего пакета законов. "И изучать правоприменительнуюпрактику, получая обратную связь от наших граждан, с тем, чтобыпринимаемые законы работали эффективно на результат", – добавил спикер.Онподчеркнул, что решение о дате второго чтения законопроекта обизменении параметров пенсионной системы во втором чтении будет принятона заседании Совета Госдумы в понедельник, 24 сентября. "Мы ожидаем егорассмотрения уже на этой неделе", – рассказал Володин. По его словам,также на этой неделе в третьем чтении парламентарии рассмотрят поправкиглавы государства в Уголовный кодекс, защищающие трудовые права гражданпредпенсионного возраста.Законопроекто совершенствовании пенсионной системы за авторством правительстваГосдума приняла в первом чтении 19 июля. 21 августа на Охотном Рядупрошли широкие тематические слушания. По итогам дискуссий была созданаспециальная рабочая группа, которую возглавила вице-спикер ОльгаТимофеева. Первое ее заседание состоялось 31 августа. Второе – 12сентября.Кроме того, в понедельник, 24 сентября, на Охотном ряду состоялось заседание профильного комитета по труду и соцполитике.Депутаты поддержали поправки президента по вопросу совершенствованияпенсионного законодательства. "Решение принимается, мы рассмотрели этучасть поправок и рекомендуем палате поддержать", – сказал глава комитетаЯрослав Нилов.ПрезидентРоссии Владимир Путин 29 августа обратился к гражданам России повопросу настройки пенсионной системы. Глава государства озвучил своипозицию и предложил ряд поправок.Поего словам, женщины должны выходить на пенсию не в 63 года, а в 60 лет.Также президент предложил ввести административную или даже уголовнуюответственность для тех работодателей, которые уволят работниковпредпенсионного возраста, выдвинул инициативу обязать работодателейпредоставлять работникам предпенсионного возраста два дня дляпрохождения бесплатной диспансеризации.Главагосударства считает, что многодетные матери должны выходить на пенсиюраньше установленного срока. Владимир Путин также предложил понизить натри года стаж, дающий право досрочного выхода на пенсию (37 лет дляженщин и 42 для мужчин), сохранить все федеральные и большинствопенсионных льгот с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин. Послетелеобращения президентские инициативы были оформлены в виде поправок ипоступили на рассмотрение Госдумы.Напомним, законопроект об уголовнойответственности за нарушение прав предпенсионного возраста Госдумаприняла во втором чтении 20 сентября. Документ вводит в Уголовный кодексдополнительную статью, устанавливающую ответственность занеобоснованный отказ в приеме на работу или увольнение гражданина наосновании того, что он находится в предпенсионном возрасте. Это периодпродолжительностью пять лет, предшествующий выходу на заслуженныйотдых.