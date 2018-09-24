В регионе зарегистрировали 18 жалоб

В регионе зарегистрировали 18 жалобЧисло жалоб во время второго тура выборов главы 33 региона оказалось минимальным. Об этом сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.По ее словам, избирательная кампания во Владимирской области прошла очень спокойно. ЦИК смутил только один момент, когда возникла проблема с допуском наблюдателей.Всего, по сообщению главы Центральной избирательной комиссии, в регионе зарегистрировали 18 жалоб. 11 из них поступило от кандидата Владимира Сипягина и 7 жалоб от Светланы Орловой.С каждым обращением обязательно разберутся. Пока никаких поводов для отмены результатов второго тура нет, но окончательное решение будет принято после рассмотрения всех жалоб.