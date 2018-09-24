Дочь легендарного детского писателя Эдуарда Успенского
Татьяна стала гостем программы Пусть говорят Первого канала. Наследница литератора
откровенно рассказала о том, что ей пришлось пережить.
Дочь легендарного детского писателя Эдуарда Успенского
Татьяна стала гостем программы "Пусть говорят" Первого канала. Наследница литератора
откровенно рассказала о том, что ей пришлось пережить.
В августе этого года страна простилась с Эдуардом Успенским.
У писателя осталась дорогая недвижимость: дом в Анапе, две квартиры в Москве,
дома в Переделкине и Рузе, двухэтажный особняк на Рублевском шоссе и дом в
деревне Пучково. Завещание писателя пока не оглашено. Единственная родная дочь Татьяна
не пришла на похороны отца, и она точно знает, что наследства он ей не оставил.
"Он никогда не общался даже со мной как с близким человеком.
Он общался как с работником какой-то фирмы, учреждения. Это было практически с детства.
У меня к нему не было теплых чувств, наверное, только в раннем детстве они
были. Но после секты у меня уже их не было. Я не в обиде. (…) В последние годы
он очень жестоко поступал, практически выкидывал людей на улицу. (…) Если бы я
пошла на похороны я бы предала и себя и этих людей", – рассказала дочь
литератора в интервью редакторам программы.
По словам Татьяны, ее мама – Рима Успенская от отца многого натерпелась. Она была слишком мягкой и беззащитной, не могла дать отпор мужу. "Папа
пил. Наверное, какие-то женщины появились. Он очень жестко себя вел всегда по отношению
к ней. Если ты человека называешь Бабой Ягой и Старухой Шапокляк в этом есть
презрение, он не прав был в этом. Он не поднимал руку. Он кричал", – поделилась
воспоминаниями женщина.
Друг семьи Успенских художник Константин Мирошник сообщил,
что Татьяна женщина неблагодарная. Эдуард Николаевич всегда помогал дочери
материально. "Таня – дочь. Он ее любил. Но она к нему пришла и говорит: "Папа, а
почему ты такой богатый, а я такая бедная?". Он говорит: "Я тебе машину купил".
Нет, говорит, машину не надо, давай деньгами. А он говорит: "Деньгами я тебе не
дам, иди работай", – сообщил приятель писателя. Он не верит, что Успенский не
оставил ничего родной дочери и внукам.
Подруга Татьяны Нина Рябова опровергла слова Мирошника. По
ее словам, Татьяна никогда не просила денег у отца, она всю жизнь зарабатывала
сама. Писатель дал дочери деньги на подержанную машину, но только часть от
стоимости авто.
"В завещании отца мы не указаны, он нам хотел отомстить и не
включил туда. Он передавал это через родственников. Если я увижу свое имя, если
он так хотел, то мы не откажемся, но сама я не собираюсь судиться, претендовать",
– сообщила дочь литератора.
Татьяна рассказала, что в детстве отец определил ее в секту,
связь с которой поддерживал до конца жизни. "Там есть верхушка, и все по их
расписанию происходит и по их желанию. Секта была в нескольких городах. Мы жили
на квартирах, человек по двадцать, работали в поле с 7 утра до 9 вечера,
несколько раз мы на попутках ездили в походы, на заработанные деньги я полагаю.Женщина до сих пор с содроганием вспоминает время своего взросления, для нее это было кошмаром наяву.