Дочь легендарного детского писателя Эдуарда Успенского Татьяна стала гостем программы Пусть говорят Первого канала. Наследница литератора откровенно рассказала о том, что ей пришлось пережить.

Дочь легендарного детского писателя Эдуарда УспенскогоТатьяна стала гостем программы "Пусть говорят" Первого канала. Наследница литератораоткровенно рассказала о том, что ей пришлось пережить.В августе этого года страна простилась с Эдуардом Успенским.У писателя осталась дорогая недвижимость: дом в Анапе, две квартиры в Москве,дома в Переделкине и Рузе, двухэтажный особняк на Рублевском шоссе и дом вдеревне Пучково. Завещание писателя пока не оглашено. Единственная родная дочь Татьянане пришла на похороны отца, и она точно знает, что наследства он ей не оставил."Он никогда не общался даже со мной как с близким человеком.Он общался как с работником какой-то фирмы, учреждения. Это было практически с детства.У меня к нему не было теплых чувств, наверное, только в раннем детстве онибыли. Но после секты у меня уже их не было. Я не в обиде. (…) В последние годыон очень жестоко поступал, практически выкидывал людей на улицу. (…) Если бы япошла на похороны я бы предала и себя и этих людей", – рассказала дочьлитератора в интервью редакторам программы.По словам Татьяны, ее мама – Рима Успенская от отца многого натерпелась. Она была слишком мягкой и беззащитной, не могла дать отпор мужу. "Папапил. Наверное, какие-то женщины появились. Он очень жестко себя вел всегда по отношениюк ней. Если ты человека называешь Бабой Ягой и Старухой Шапокляк в этом естьпрезрение, он не прав был в этом. Он не поднимал руку. Он кричал", – поделиласьвоспоминаниями женщина.Друг семьи Успенских художник Константин Мирошник сообщил,что Татьяна женщина неблагодарная. Эдуард Николаевич всегда помогал дочериматериально. "Таня – дочь. Он ее любил. Но она к нему пришла и говорит: "Папа, апочему ты такой богатый, а я такая бедная?". Он говорит: "Я тебе машину купил".Нет, говорит, машину не надо, давай деньгами. А он говорит: "Деньгами я тебе недам, иди работай", – сообщил приятель писателя. Он не верит, что Успенский неоставил ничего родной дочери и внукам.Подруга Татьяны Нина Рябова опровергла слова Мирошника. Поее словам, Татьяна никогда не просила денег у отца, она всю жизнь зарабатываласама. Писатель дал дочери деньги на подержанную машину, но только часть отстоимости авто."В завещании отца мы не указаны, он нам хотел отомстить и невключил туда. Он передавал это через родственников. Если я увижу свое имя, еслион так хотел, то мы не откажемся, но сама я не собираюсь судиться, претендовать",– сообщила дочь литератора.Татьяна рассказала, что в детстве отец определил ее в секту,связь с которой поддерживал до конца жизни. "Там есть верхушка, и все по ихрасписанию происходит и по их желанию. Секта была в нескольких городах. Мы жилина квартирах, человек по двадцать, работали в поле с 7 утра до 9 вечера,несколько раз мы на попутках ездили в походы, на заработанные деньги я полагаю.Женщина до сих пор с содроганием вспоминает время своего взросления, для нее это было кошмаром наяву.