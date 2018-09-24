Тетя капитана Спартака Ирина Глушакова высказалась о его семейном скандале. Родственница вступилась за знаменитого футболиста.

Тетякапитана "Спартака" Ирина Глушакова высказалась о его семейном скандале. Родственницавступилась за знаменитого футболиста.Женщинаозвучила свою версию. По ее словам, еще десять лет назад после знакомства с будущейженой спортсмена Дарьей сразу посоветовала Денису составить брачный контракт.Но племянник отказался.Денис Глушаков на молодую супругуденег не жалел, делая дорогие подарки. Одним из таких презентов стал браслет зачетыре миллиона рублей. Тетя футболиста уверена, что девушке от него были нужнылишь деньги."Как только поняла,что карьера Глушакова пошла на спад, разыграла трагедию", — цитирует женщину"Московский комсомолец".Она добавила, что однажды Денис с женой обратились к ее сыну, работающему встроительной фирме, с просьбой сделать ремонт. По словам тети, по окончании работДарья заявила, что двоюродный брат Дениса Глушакова обманул их семью на двамиллиона рублей. Спортсмен грязную историю развивать не стал.ИринаГлушакова не поскупилась на эпитеты и словесно врезала пышногрудой жене племянника.Женщина назвала ее "акулой" и "хорошей артисткой", выглядящей"ангелочком". Она уверена, что Денис мог подписать иск с требованиямиоставить детей с ним после развода и взыскать с жены алименты "созлости".Такжеродственница капитана "Спартака" прокомментировала информацию об изменах ееплемянника. "Я его понимаю. Денис же не нагулялся. Он ведь, кроме футбола,ничего не видел", – отметила она. Не верит женщина и в избиенияГлушаковым супруги.В свою очередь болельщики московского ЦСКА вывесили баннер,посвященный ситуации в личной жизни полузащитника столичного "Спартака" ДенисаГлушакова. "Денис, не парься насчет жены", – приводит содержание баннера .Напомним, Денис Глушаков стал героемскандала после публикации видео, где он был замечен в бане в компании неизвестнойдевушки. Ролик сняла супруга футболиста 23 августа. Дарья заявила,что подает на развод, устав от измен мужа. Кроме того, ранее она говорила, что супругее избивал.