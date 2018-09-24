Александра Ревву втянули в скандал. На артиста подал в суд сочинский певец Руслан Кагарманов.

Александра Ревву втянули в скандал. На артиста подал в суд сочинский певец Руслан Кагарманов."Я обвиняю его в воровстве, я обвиняю его в том, что он украл, переделал мою авторскую песню "Чика". В каждом квадрате каждого куплета", — заявил Пятому каналу Руслан Кагарманов.Теперь суду предстоит установить факт плагиата. Для этого проведут фоноскопическую и лингвистическую экспертизы. Кагарманов уверен, что сможет припереть к стенке знаменитого исполнителя, так как он выпустил свою "Чику" значительно раньше. Трек Артура Пирожкова появился 11 мая 2018 года. Руслан выложил видео со своей песней еще в 2016 году.