После ссоры мужчина расцарапал ключом кузов автомобиля своей знакомой.

Отделением дознания ОМВД России по Кольчугинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего жителя города Кольчугино, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества).Установлено, что вечером 7 сентября текущего года подозреваемый, поссорившись со своей 51-летней знакомой, решил отомстить женщине. Мужчина нанес многочисленные царапины ключом по кузову принадлежащего ей легкового автомобиля «Hyundai», припаркованного во дворе дома.Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию, оценив причиненный материальный ущерб в 70 тысяч рублей.Местный житель был оперативно задержан полицейскими на территории районного центра. Мужчина дал признательные показания.Расследование уголовного дела продолжается.