Капитан полиции Елена Угрева помогла местной жительнице в трудный момент.

На имя начальника ОМВД России по Юрьев-Польскому району подполковника полиции Владимира Адамсона поступило письмо от жительницы районного местечка Лучки со словами благодарности в адрес старшего участкового уполномоченного полиции Елены Угревой.Из-за несчастья, произошедшего в семье, местная жительница была вынуждена обратиться за помощью в полицию. Быстро разрешить ситуацию женщине помогла капитан полиции Елена Сергеевна.«Елена Сергеевна запомнилась мне, как надежный, светлый и отзывчивый человек. Очень хочется, чтобы таких людей в нашей государственной системе было больше. Благодарю сотрудницу полиции за своевременно оказанную поддержку и помощь!».