Легендарный участник Дома-2 Роман Тертишный, известный под псевдонимом Май Абрикосов, разгневался после хамского предложения телеканала ТНТ. О произошедшем он эмоционально рассказал на своей странице в Instagram.

Легендарный участник "Дома-2" Роман Тертишный, известный под псевдонимом Май Абрикосов, разгневался после хамского предложения телеканала ТНТ. О произошедшем он эмоционально рассказал на своей странице в Instagram."Получил неприятное предложение от ТНТ принять участие в шоу "Бородина против Бузовой". Я бы этого шеф-редактора прям сегодня уволил", – начал Май (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).Роман Тертишный приложил к посту скрины переписки с шеф-редактором. Сотрудник ТНТ настойчиво уговаривал звезду телестройки принять участие в новом шоу, даже после мягкого отказа редактор продолжил слать Маю сообщения о программе. "В нашем выпуске мы хотели развенчать слухи о том, что вы стали отшельником. Хотели поговорить о вашем состоянии души. Что изменилось после вашего ухода с проекта, как изменилась ваша судьба... В каких условиях вы живете, где работаете и многое другое", – говорилось в предложении телеканала.Абрикосова возмутило поведение редактора. "Обратите внимание, он разговаривает со мной, как с идиотом. Я-то думал, что "Бородина против Бузовой" это третьесортное, отсталое и задрипанное шоу, место которому в помойной яме, но оказывается, там собрались истинные душеведцы! 😁👌 Как возрасло ТНТ... от шуток про фекалии сразу к познаниям о душе.Понимаете ли... приедут они, посмотрят, в каких условиях я живу ... Это что значит??? Я же не питомец, которого отдали в хорошие руки 😆 О людях в подобном ключе не говорят", – написал он.Маю пришлось нагрубить сотруднику телеканала, так как вежливый отказ редактор не принимал. "Пришлось ответить чуть грубовато, но, доходчиво, чтобы мою вежливость не принимали за набивание себе цены. А канал ТНТ мне, конечно, не чужой. Но... только в двух случаях я согласился бы иметь дело с этим каналом: 1) воплотить на ТНТ концепты своих шоу, которые я создаю 2) если попросят, могу помочь с преобразованием "ДОМа-2" организационно (ни ведущим, ни тем более участником, ни героем ток-шоу, ни экспертом – я туда не пойду ни при каких условиях)" – пояснил Абрикосов.Возмущенный поведением шеф-редактора шоу Роман Тертишный выдал одну из тайн "Дома-2". Оказывается, идея отправить участников телестройки к морю полностью принадлежит ему. "Несколько слов по поводу идей. Бесплатные идеи для канала ТНТ у меня закончились. Теперь только за деньги. А то весело получается, помню, как я предложил господину экс-продюсеру Михайловскому создать в рамках "ДОМа-2" проект типа "Каникул в Мексике", чтобы перекрыть кислород конкурентам. Он отнекивался, говорил, что это плохая идея, слишком дорого, "ДОМу" это не нужно, и т.д Но, к моему удивлению, буквально через несколько дней я узнаю, что Михайловский от своего имени внес предложение руководству создать площадку "Сейшелы", – заявил Абрикосов.Поклонники полностью поддержали легендарного участника телестройки. "Все верно!!! Слова сказать не дадут, выкрутят как им нужно!" "Самое стремное на ТНТ это Бородина против Бузовой", "Роман Вы большой молодец 👏 так держать👍! Спасибо что делитесь с нами", – написали подписчики Тертишного в комментариях к его посту.