Российские парламентарии на пленарном заседании в первом чтении единогласно приняли изменения в ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Российские парламентарии на пленарном заседании в первом чтении единогласно приняли изменения в ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Об этом на своей в соцсети сообщил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Так, изменены требования, которым должен отвечать гражданин, рассчитывающий на выплату на приобретение благоустроенного жилья. Новый документ предлагает при подаче заявления учитывать доход обоих супругов.Пока же для получения жилищного сертификата сироты должны получать годовой доход, обеспечивающий им уровень не ниже прожиточного минимума по региону. А заработок супруга не принимается во внимание вовсе.Как отметил Игорь Игошин, подобный подход привёл к тому, что сертификаты получили всего 12% детей-сирот.«Изменения позволят расширить круг лиц, имеющих право на господдержку для улучшения жилищных условий, включая матерей в декрете, чьи доходы ранее не учитывались», — написал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.