Инцидент произошел 23 сентября. В Детской школе искусств №3 на Суздальском проспекте сработала автоматическая пожарная сигнализация, сообщают в региональном отделении “Российского союза спасателей” (РОССОЮЗСПАС). Сигнал о происшествии поступил в 10.43. Его передала объектовая станция «Стрелец-мониторинг». Прибывшие на место пожарные обнаружили в щитовой, расположенной в подвале, крысу, из-за которой случилось короткое замыкание и последующая сработка АПС.