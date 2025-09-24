Проверка началась после обращения сотрудника, которому несвоевременно выплатили отпускные.

В Меленках Владимирской области районная прокуратура выявила нарушения трудового законодательства в местной больнице. Об этом рассказали в прокуратуре региона.Проверка началась после обращения сотрудника, которому несвоевременно выплатили отпускные. Установлено, что администрация больницы нарушила Трудовой кодекс РФ. В результате руководителю медучреждения внесено представление, а виновное должностное лицо может быть привлечено к административной ответственности по статье о невыплате положенных средств.На данный момент все причитающиеся выплаты работнику перечислены.