Мэрия Владимира ищет подрядчика для капремонта фасадов Дворца творчества юных. Город готов выделить на эти цели 63,4 миллиона рублей. Документы об аукционе уже опубликованы.Работы будут включать:⦁ установку защитной сетки и строительных лесов;⦁ очистку, обработку, грунтовку и штукатурку стен;⦁ демонтаж, восстановление и установку на место известковых, гранитных и керамических облицовочных плит;⦁ покраску акриловыми составами.Также заменят оконные коробки, дверные блоки и установят витражные конструкции. Ремонт пройдет в два этапа: с момента заключения контракта до конца 2024 года и затем в течение всего 2026 года.