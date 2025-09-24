Крупный мясокомбинат во Владимирской области оштрафован на 500 тысяч рублей за серьезные нарушения требований безопасности пищевой продукции. Россельхознадзор выявил более 18 нарушений на

Крупный мясокомбинат во Владимирской области оштрафован на 500 тысяч рублей за серьезные нарушения требований безопасности пищевой продукции. Россельхознадзор выявил более 18 нарушений на всех этапах производственного цикла. В ходе внеплановой проверки, проведенной в июле 2025 года, сотрудники ведомства зафиксировали многочисленные недочеты. Выявлены нарушения: – Ненадлежащее обращение с биологическими отходами: в убойном цехе обнаружено хранение частей внутренних