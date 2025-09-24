Храни традиции — береги природу! Под таким девизом в Муромцеве прошел профессиональный праздник работников лесного хозяйства. Место проведения символично — Усадьба Храповицкого. В

Храни традиции — береги природу! Под таким девизом в Муромцеве прошел профессиональный праздник работников лесного хозяйства. Место проведения символично — Усадьба Храповицкого. В дореволюционные времена главным украшением имения был дендрологический парк, уже после в главном доме находился лесной техникум. Сейчас открытие праздника Дня леса прошло рядом со старинным усадебным парком. Александр Максимов, заместитель губернатора Владимирской