Приходит мужик к лору.
- Доктор, у меня проблема...
- Hу расскажите о ней...
Вываливает мужик свой чл*н, а он на конце, как блин, сплющенный.
Доктор:
- Вы знаете, вам скорее к урологу или хирургу...
Мужик:
- Да послушайте сначала, доктор. По субботам мы с мужиками в баню ходим...
Доктор:
- Мне это конечно интересно, но Вы поймите - это не моя компетенция.....
Мужик:
- Да дослушайте же, доктор. Так вот, значит, попаримся, пивка попьём, бассейн, девчонки....
Доктор:
- Я, конечно, приветствую, что Вы следите за своим здоровьем, но всё же подымитесь выше на этаж - 315, 317 каб. Там вам помогут.
Мужик:
- Да дослушайте же, доктор. И вот после этого мы начинаем играть. Все вываливают на стол свои чл*ны, а один бьёт сковородой, и вот на слово ""ХОП"" нужно успеть у
еще анекдот!