У больницы скорой медицинской помощи «Красный крест» появится новая парковка на 30 мест. Работы по благоустройству территории уже начались.Как в администрации, сейчас идет первый этап — расчистка территории. Рабочие убирают старые, больные и сухие деревья. После того, как парковку построят, там высадят новые деревья и кустарники. Это сделает территорию зеленее и уютнее.Помимо самой парковки, возле больницы также оборудуют зоны отдыха, где пациенты и посетители смогут подождать очереди или отдохнуть после приема.Проект призван решить проблему нехватки парковочных мест возле медицинского учреждения и сделать его более комфортным для всех посетителей.