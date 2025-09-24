Напоминаем, что с завтрашнего дня, 25 сентября тепло начнет поступать в социальные учреждения, а в многоквартирные дома – с 29 сентября. Процесс подачи теплоносителя в жилые дома завершится до

Напоминаем, что с завтрашнего дня, 25 сентября тепло начнет поступать в социальные учреждения, а в многоквартирные дома – с 29 сентября. Процесс подачи теплоносителя в жилые дома завершится до 3 октября. Полный график включения отопления во Владимире здесь.