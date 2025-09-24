Как поймать вдохновение? Почему для развития творчества важно общаться? Что такое Союз художников и как он работает на Владимирской земле? Как меняются поколения мастеров? Что рисовали и

Как поймать вдохновение? Почему для развития творчества важно общаться? Что такое Союз художников и как он работает на Владимирской земле? Как меняются поколения мастеров? Что рисовали и лепили знаменитые художники в детстве? На эти и другие темы поразмышляли вместе с председателем Владимирского отделения Союза художников России Дмитрием Холиным и скульптором, заслуженным художником РФ Игорем Черноглазовым