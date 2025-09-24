Опубликованы результаты ежегодного рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров»

Ассоциация менеджеров России и ИД «КоммерсантЪ» опубликовали результаты ежегодного рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров». Топ-менеджеры ВТБ стали победителями сразу в нескольких номинациях.Первое место в категории «Коммерческие банки» заняли:• Дмитрий Пьянов, первый заместитель президента-председателя правления – в номинации «Топ-100 финансовых директоров»;• Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления – в номинации «Топ-40 директоров по цифровой трансформации»;• Глеб Ермаков, руководитель департамента по работе с персоналом – старший вице-президент – в номинации «Топ-80 директоров по персоналу»;• Евгений Игнатьев, руководитель аппарата наблюдательного совета – корпоративный секретарь – в номинации «Топ-30 директоров по корпоративному управлению»;• Игорь Маринюк, начальник управления закупок – в номинации «Топ-25 директоров по закупкам».Также в число лидеров вошли:• Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока – старший вице-президент – в номинации «Топ-50 директоров по информационным технологиям»;• Леонид Вакеев, начальник управления по работе с инвесторами – вице-президент – в номинации «Топ-10 директоров по связям с инвесторами»;• Наталья Кочнева, начальник управления корпоративной социальной ответственности и событийного маркетинга – старший вице-президент – в номинации «Топ-25 директоров по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности».В 2024 году Группа ВТБ достигла рекордного уровня прибыли и рентабельности капитала на фоне сильного роста бизнеса и продолжавшегося расширения регионального присутствия. Банк заработал 551,4 млрд рублей, что на 27,6% выше, чем в предыдущем году. Кредитный портфель за год вырос на 13,2%, средства клиентов - на 20,5%. Результаты 2024 года позволили возобновить дивидендные выплаты ранее, чем это было предусмотрено стратегией развития на 2024-2026 годы.В течение 2024 года лидирующие позиции банка как работодателя отмечены ведущими рейтингами. Банк снова стал одним из лидеров рейтинга журнала Forbes, получив наивысший «Платиновый» статус, а также занял второе место в рейтинге лучших работодателей России по версии HeadHunter, поднявшись на одну позицию по сравнению с предыдущим годом.Банк продолжил цифровую трансформацию, в рамках которой особый упор был сделан на импортозамещение. Всего на отечественные разработки было переведено более 850 тысяч компонентов ИТ-ландшафта банка, относящихся к 760 информационным системам банка. Это 91% целевых информационных систем. Таким образом, банк достиг всех целей по импортозамещению, запланированных на 2024 год.