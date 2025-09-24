Города Золотого кольца России становятся всё более привлекательными для туристов. По итогам 2024 года этот маршрут сохраняет статус одного из самых востребованных направлений для

Города Золотого кольца России становятся всё более привлекательными для туристов. По итогам 2024 года этот маршрут сохраняет статус одного из самых востребованных направлений для внутреннего туризма. По предварительным данным, за первые шесть месяцев этого года турпоток продолжает положительную динамику, показав рост на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Статистика по городам Золотого кольца