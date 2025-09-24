Прокуратура провела проверку, выявила нарушения и внесла представление перевозчику.
В Александрове Владимирской области теперь можно оплатить проезд в автобусе №103 картой. Это стало возможным благодаря вмешательству прокуратуры. Ранее на маршруте №103, который связывает Александров, Карабаново и Махру, не было возможности оплатить проезд безналичным способом, что нарушало права пассажиров.
Прокуратура провела проверку, выявила нарушения и внесла представление перевозчику. В итоге, виновные были привлечены к ответственности, а автобусы оборудовали терминалами для безналичной оплаты.
