Прокуратурой установлено, что один из перевозчиков, который возил пассажиров по маршруту №103 г. Александров – г. Карабаново – с. Махра, собирал деньги за проезд только наличными. Терминалов в автобусе не было. Жители не могли оплатить поездку безналом. После проверки прокуратуры на указанном маршруте появились валидаторы. По результатам проверки в адрес перевозчика внесено представление, которое рассмотрено