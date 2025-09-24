Он вывез более 190 кубометров древесины на промышленную площадку в Кольчугино.

В Кольчугино возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки леса в особо крупном размере. Местный житель обманул 12 человек, которым полагались льготные дрова, и вырубил деревья на сумму свыше 800 тысяч рублей.Все началось с обращения жителей Есиплевского сельского поселения, которые пожаловались на то, что не могут получить дрова для отопления. Прокуратура Кольчугинского района совместно с УМВД провела проверку и установила, что в период с января по август 2024 года местный житель под видом оказания услуг по заготовке дров получил от 12 граждан доверенности на заключение договоров с Кольчугинским лесничеством.После того, как лес был вырублен, злоумышленник распорядился большей его частью по своему усмотрению. Он вывез более 190 кубометров древесины на промышленную площадку в Кольчугино. Некоторым из обманутых людей он поставил всего по 5 кубометров дров вместо положенных 20, а другие не получили древесины вовсе, в прокуратуре.Преступными действиями мошенника был причинен ущерб государственному лесному фонду на сумму более 800 тысяч рублей. Материалы проверки были переданы в следственные органы.