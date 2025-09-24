Режим действует с 24 по 26 сентября.

На юго-востоке Владимирской области установилась высокая пожарная опасность 4 класса. Режим действует с 24 по 26 сентября.главного управления МЧС России по Владимирской области, в период с 24 по 26 сентября на юго-востоке региона сохраняется высокий, 4 класс, пожарной опасности.Из-за этого резко возрастает риск возникновения природных пожаров в лесах и на торфяниках. Огонь может быстро перекинуться на жилые дома и хозяйственные постройки.На территории области действует запрет на разведение костров. Гражданам не рекомендуют посещать леса в этот период. МЧС просит жителей быть предельно осторожными и строго соблюдать правила безопасности.