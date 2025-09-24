Пожар случился в двухэтажном многоквартирном доме № 4 на улице Южной. Сообщение о возгорании поступило сотрудникам МЧС в 15.24 23 сентября. Когда пожарные приехали, в одной из квартир

Пожар случился в двухэтажном многоквартирном доме № 4 на улице Южной. Сообщение о возгорании поступило сотрудникам МЧС в 15.24 23 сентября. Когда пожарные приехали, в одной из квартир наблюдалось сильное задымление. Огнеборцы эвакуировали троих человек: мужчину 1977 года рождения, женщину 1960 года рождения и 9-летнего мальчика. Пожилую женщину спустили с верхнего этажа по трёхколенной лестнице.