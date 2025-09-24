Во время допроса подозреваемая призналась в хищении, объяснив свой поступок тяжелым материальным положением.

В городе Вязники бывший председатель товарищества собственников жилья (ТСЖ) стала фигурантом уголовного дела. Женщину подозревают в присвоении более 300 тысяч рублей, которые она, предположительно, тратила на себя из общих платежей жильцов.Следственное управление СК России по Владимирской области дело по статье «Присвоение в крупном размере, с использованием служебного положения».По данным следствия, женщина 1972 года рождения с 2020 года систематически использовала банковскую карту ТСЖ, куда поступали ежемесячные платежи от собственников квартир. Она оплачивала этой картой личные расходы в сетевых магазинах.Во время допроса подозреваемая призналась в хищении, объяснив свой поступок тяжелым материальным положением.Сейчас следователи изучают документацию, допрашивают свидетелей и устанавливают точную сумму ущерба. Расследование продолжается.