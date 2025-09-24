Конкурс проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минтруда России. Он позволит увидеть на реальных примерах, как меняется жизнь детей и семьи в целом, когда папы занимают

Конкурс проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минтруда России. Он позволит увидеть на реальных примерах, как меняется жизнь детей и семьи в целом, когда папы занимают активную позицию в воспитании. Чтобы стать участником конкурса, нужно снять или выбрать из семейного архива видеоролик продолжительностью до 2 минут, где папы проводят время с детьми. Затем опубликовать его