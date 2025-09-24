В целом, турпоток по Золотому кольцу вырос на 13%.

Владимирская область становится лидером по росту туристической привлекательности среди городов Золотого кольца. По предварительным данным за первое полугодие 2025 года, турпоток в Суздале показал рекордный прирост на 53%, а во Владимире — на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Такие результаты подтверждают общую положительную динамику маршрута, который сохраняет статус одного из самых популярных направлений для внутреннего туризма. В целом, турпоток по Золотому кольцу вырос на 13%.Меняется и портрет туриста. Как отмечают эксперты, самую высокую активность сегодня проявляет молодежь — так называемые «зумеры» (поколение Z). Они составляют 34% от общего числа гостей и ценят комфорт и развитую инфраструктуру.Также заметно выросло число самостоятельных путешественников на автомобилях — их стало на 25% больше, и теперь они составляют около 40% турпотока. В большинстве своём гости выбирают короткие туры на 3-4 дня. 58% туристов — женщины.Рост числа гостей напрямую влияет на экономику регионов. Например, за первое полугодие 2025 года в бюджеты муниципалитетов Владимирской области поступило 13,6 млн рублей туристического налога. Это доказывает, что туризм становится важным драйвером экономического развития.В Союзе городов Золотого кольца отметили, что такой рост — результат планомерной работы по развитию инфраструктуры и продвижению уникального историко-культурного наследия.