Во Владимире задержали мужчину, который украл ювелирные украшения на 350 тысяч рублей у матери своей сожительницы. Золото он сдал в ломбард.В конце августа в полицию Владимира обратилась местная жительница, которая заявила о краже дорогостоящих ювелирных изделий, принадлежащих ее матери. Общая стоимость украшений превысила 350 тысяч рублей.Женщина пояснила, что кражу совершил ее сожитель. По ее словам, мужчина обещал возместить ущерб, но за два года так и не вернул деньги.Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Владимиру быстро местонахождение подозреваемого. Им оказался 33-летний житель Подмосковья. Мужчина не стал отрицать свою вину и признался, что сдал похищенные украшения в ломбард, чтобы улучшить свое финансовое положение.Против фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в крупном размере» (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ). На время следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.