В период с 8 по 14 сентября носителей коронавируса в областном центре было 20 человек, за прошлую неделю – уже 48. Подъём заболеваемости COVID в области тоже вырос, причём ровно в два раза: 64 случая

В период с 8 по 14 сентября носителей коронавируса в областном центре было 20 человек, за прошлую неделю – уже 48. Подъём заболеваемости COVID в области тоже вырос, причём ровно в два раза: 64 случая – за неделю с 8 по 14 сентября и 128 случаев – за неделю с 15 по 21 сентября. Больше