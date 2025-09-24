В период с 8 по 14 сентября носителей коронавируса в областном центре было 20 человек, за прошлую неделю – уже 48. Подъём заболеваемости COVID в области тоже вырос, причём ровно в два раза: 64 случая
