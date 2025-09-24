Эти данные были озвучены на заседании региональной антинаркотической комиссии 23 сентября.

Во Владимирской области фиксируют заметное снижение наркозависимости и смертности от наркотиков. Эти данные были озвучены на заседании региональной антинаркотической комиссии 23 сентября.По словам заместителя губернатора Эдуарда Селезнева, наркоситуация в регионе остается «нейтральной», и есть все предпосылки для дальнейшего оздоровления обстановки.Главные позитивные цифры первого полугодия 2025 года:На 33% снизилось число смертельных передозировок наркотиками.На 37,3% уменьшилось количество вызовов скорой помощи из-за острых отравлений.На 4,7% стало меньше наркопотребителей, стоящих на диспансерном учете.Улучшение ситуации связывают с активной профилактической работой. В области действует Центр профилактики на базе Наркологического диспансера, а в муниципалитетах открыты 76 кабинетов и 233 наркопоста.