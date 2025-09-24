Во Владимире продолжается масштабный ремонт на площади Победы, затрагивающий как памятник, так и смотровую стену. Основные работы по восстановлению и облицовке уже близки к завершению. Об

Во Владимире продолжается масштабный ремонт на площади Победы, затрагивающий как памятник, так и смотровую стену. Основные работы по восстановлению и облицовке уже близки к завершению. Об этом сообщили в администрации города. В ходе ремонта была обновлена фасадная часть смотровой стены с заменой плитки и штукатурки, завершена укладка гранитной плитки на постаменте памятника и ремонт ступеней.