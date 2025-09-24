Во Владимире прошел фестиваль «Вклад земли Владимирской в Великую Победу». Учащиеся школ, колледжей и представители молодежных патриотических объединений на площадке организации

Во Владимире прошел фестиваль «Вклад земли Владимирской в Великую Победу». Учащиеся школ, колледжей и представители молодежных патриотических объединений на площадке организации «Милосердие и Порядок» смогли увидеть вживую легендарную военную технику и оружие времен Великой Отечественной войны. Мотоциклы М-72, Пулеметная установка М4, ГАЗ 67, бронеавтомобиль БА-20 — на выставке представлены десятки раритетов. Музей создала ковровская общественная