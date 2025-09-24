Межнациональные спортивные соревнования во Владимирской области проходят 11-й раз подряд. В этом году они состоялись в формате фестиваля национальных игр и забав «Спорт дарит мир» с участием команд из всех крупных муниципалитетов области.

Межнациональные спортивные соревнования во Владимирской области проходят 11-й раз подряд. В этом году они состоялись в формате фестиваля национальных игр и забав «Спорт дарит мир» с участием команд из всех крупных муниципалитетов области. Областной финал позволил выявить самых быстрых, метких и интеллектуальных.Праздник спорта и единстваВоскресным утром 21 сентября во владимирском парке культуры и отдыха было многолюдно. Около 150 спортсменов-любителей собрались на одном поле, чтобы ещё раз своим примером доказать: спорт объединяет и дарит людям мир.Открыл фестиваль межнациональных игр и забав его организатор и идейный вдохновитель, председатель Владимирской езидской общины «Месопотамия» Самвел Мстоян.– Хочу вас поприветствовать на этом поле. С некоторыми мы уже встречаемся не в первый раз. Знаю твёрдо одно: в наших играх всегда побеждает дружба! Всем желаю удачи и буду болеть за каждого! – сказал он.Также игроков поддержала директор Дома дружбы народов Анна Воеводина.– Я рада, что у нас есть возможность собраться на одной площадке, где представлено огромное количество народов владимирской земли. Всем участникам хочу пожелать спортивных успехов и достижений! – пожелала она.Идея проведения межна­циональных спортивных соревнований возникла в 2015 году, когда «Месопотамия» выступила инициатором, а затем и организатором межнационального турнира по футболу «Кубок содружества». Тогда в футбольных состязаниях приняли участие восемь национальных команд. Матч стал настоящим праздником дружбы, спорта и здоровья.– Этим мы боремся за мир в мире, сближаем народы. Когда мы будем знать друг друга лучше, проникнемся уважением друг к другу, тогда исчезнет национальная неприязнь и прекратятся войны, – уверен Самвел Саидович.В том же 2015 году и участники, и организаторы признали прошедший турнир настолько успешным, что решили выработать новый формат проведения межнациональных спортивных мероприятий во Владимирской области – спартакиаду. Её проведение также доверили Самвелу Мстояну.В этом году спортивный праздник решили сделать в формате фестиваля национальных игр и забав.– Но идея у всех мероприятий одна – объединить народы нашей многонациональной области и тем самым сделать нас ещё сильнее, – говорит Самвел Саидович.Достойные соперникиВ этом году в соревнованиях приняли участие 18 команд из разных муниципальных образований региона. Это порядка 270 человек. Соревнования проходили в два этапа: первый – в Суздальском, Гусь-Хрустальном и Собинском районах, финальный – во Владимире.В минувшее воскресенье девять сильнейших команд сразились в финале. Соревновались в мини-футболе, игре в петанки, городки, домино и дартс. Главное условие – в каждой команде должны были быть спортсмены минимум трёх разных национальностей.– В таком составе в настолько масштабном мероприятии наша команда участвует впервые, – говорит Анастасия Барынина, главный специалист по направлению развития физической культуры и спорта в Суздальском районе. – 17 августа мы прошли отборочные соревнования в селе Павловском – и сейчас мы здесь.В команде 15 человек в возрасте от 16 до 64 лет. Есть ребята – уроженцы Таджикистана, Грузии и, конечно, Владимирской области. Все они, хоть и не профессиональные спорт­смены, к предстоящим соревнованиям готовились серьёзно.– Большая тренировка у нас проходила минимум раз в неделю, несмотря на занятость и усталость. Каждый из участников, вне зависимости от его национальности и конфессии, считал своим долгом не подвести команду, свой родной район, – говорит Анастасия Юрьевна.В начале соревнования она призналась, что для команды победа не главное, главное – поучаствовать в интересном мероприятии, найти единомышленников в спорте и научиться чему-то новому. Забегая вперёд, скажем, что в итоге суздальская команда показала достойные результаты, несмотря на серьёзных соперников.К примеру, пришлось сразиться с выходцем из Таджикистана Рамазаном Алиевым из команды «Орзу», который больше 15 лет занимается футболом и каждое утро бегает для здоровья. И с 73-летним уроженцем Республики Азербайджан Рамизом Курбановым – на протяжении уже семи лет он профессионально занимается игрой в нарды и домино.– Я играю сам с собой, начинаю просчитывать ходы, мозг должен шевелиться, чтобы не дать сопернику тебя опередить, – делится опытом Рамиз.В честной борьбеПосле официального старта фестиваля участники команд распределились по секциям: пока одни сражались на футбольном поле, другие пытались попасть в центр мишени в дартсе, думали над тем, какую костяшку положить на стол в домино или как разбить городок.– Эти виды спорта были выбраны для уже существующих или развивающихся федераций Владимирской области, – говорит главный судья соревнований Иван Андреади.Конечно, мини-футбол остаётся основным, «спортообразующим» видом на фестивале, как самый зрелищный и массовый. Но всегда есть возможность проявить себя не только в нём.Так, городки сегодня достаточно хорошо развиваются в Гусь-Хрустальном. Домино – исконно русский вид спорта, который даже сейчас предпочитает старшее поколение. Ещё его называют маленькими шахматами, где нужно просчитывать шаги. Плюс это командный вид спорта.А у петанка – игры по метанию металлических шаров, напоминающей одновременно боулинг, бильярд и кёрлинг, – уже появилось множество поклонников.– Петанк и дартс – это те виды спорта, где не важен ни возраст, ни пол участников. Все находятся в равных условиях, поэтому туда можно привлечь очень много людей, – говорит главный судья.По итогу финального дня соревнований Иван Андреади признался: борьба оказалась напряжённой, все команды показали хорошие результаты.– Даже возникали какие-то спорные моменты в плане судейства, но всё это быстро решалось, и ребята с этим соглашались, реагировали позитивно, – говорит главный судья.В итоге каждая из девяти команд оказалась в числе лучших в одной или нескольких дисциплинах. В командном первенстве бронзу взяли ребята из «Асконы» (г. Владимир), второе место занял «Трактор» (г. Владимир), и золото оказалось в руках «Мещёры» (г. Гусь-Хрустальный).– Несмотря на эти результаты, на нашем фестивале победила дружба – дружба наших народов! – заключил Самвел Саидович.