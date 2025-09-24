Двух жительниц Подмосковья подозревают в участии в крупной мошеннической схеме.

Во Владимире сотрудники полиции и ФСБ задержали двух жительниц Подмосковья, которых подозревают в участии в крупной мошеннической схеме. Они использовали специальное оборудование — «сим-боксы», чтобы помогать дистанционным мошенникам обманывать россиян, в том числе и жительницу Владимира, которая лишилась 500 тысяч рублей.По данным следствия, 22-летняя девушка работала оператором «сим-боксов» — устройств, которые позволяют одновременно использовать большое количество сим-карт. С помощью этого оборудования она обеспечивала пропуск трафика с Украины в Россию. Это позволяло мошенникам звонить россиянам с российских номеров, представляясь сотрудниками банков или других организаций, в пресс-службе УМВД по региону.Девушка, менявшая квартиры каждые три дня для конспирации, получала указания от своего анонимного куратора через мессенджер. В арендуемой ею квартире были обнаружены два «сим-бокса» и около тысячи сим-карт.В ходе расследования была задержана и вторая участница схемы — 27-летняя жительница Подмосковья. Она была «администратором» и занималась поиском молодых людей для обслуживания «сим-боксов». Именно она предложила «работу» своей знакомой.В отношении обеих девушек возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество в крупном размере» и «Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика, совершенное организованной группой». В настоящее время они находятся под стражей, а расследование продолжается.