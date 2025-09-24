Во Владимирской области открылись еще две современные модельные библиотеки. Обновленные учреждения появились в Петушинском районе и городе Коврове, предлагая жителям новые возможности

Во Владимирской области открылись еще две современные модельные библиотеки. Обновленные учреждения появились в Петушинском районе и городе Коврове, предлагая жителям новые возможности для чтения и культурного досуга. Об этом рассказали в облправительстве. На модернизацию библиотеки «Аннинка», созданной на базе Аннинской сельской библиотеки, и библиотеки в микрорайоне «Красный Текстильщик» города Коврова было выделено около 8,5 млн