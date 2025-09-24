Бывалый скин наставляет молодого:
- Знач так, представь: идешь ты по улице а перед тобой чуви с длинным "хайром", весь в разноцветном, так вот, это- хиппи! Хиппи драться не любят и не умеют, это твоя идеальная мишень.
Если ты идешь по улице а перед тобой парень в драных джинсах, с ирокезом и бутылкой пива- это панк! Панки драться обожают, но не умеет, мишень похуже.
Если парень которого ты встретил весь в коже, с заклепками, длинные волосы - это металист. Металисты дратся умеют, но не любят, мишень далеко как не идеальная, но еще куда ни шло.
А вот теперь представь: идешь ты по лесу, а на встречу выпрыгивает нечто в доспехах, мечом, длинными волосами и в разноцветных одеждах - это ролевик... И НЕ ДАЙ БОГ ТЫ ПЕРЕПУТАЕШЬ ЕГО С ХИППИ!!!
