Общее число современных библиотек, созданных в области по нацпроектам, скоро достигнет 23.

Владимирская область продолжает модернизировать свои библиотеки. В рамках нацпроекта «Семья» в регионе открылись сразу две обновленные модельные библиотеки: в деревне Новое Аннино (Петушинский район) и в Коврове.Таким образом, общее число современных библиотек, созданных в области по нацпроектам, скоро достигнет 23, в областной администрации.Обновленная Аннинская сельская библиотека (теперь — «Аннинка») стала важным культурным центром для жителей Нового и Старого Аннино.На ремонт, закупку новой мебели, оборудования и пополнение фонда было направлено около 8,5 млн рублей.Для посетителей сделали зону для индивидуальных и групповых занятий, мастер-классов и творческих встреч, а также зону IT-погружения, где можно не только работать с электронными ресурсами, но и создать собственный мультфильм в специальной мультстудии.Книжный фонд пополнился более чем на 2 тысячи новых экземпляров, включая современную детскую литературу и лауреатов престижных премий.Особое внимание уделили доступности: вход оборудован пандусом и кнопкой вызова, а внутри установили компьютер с адаптированной клавиатурой и устройство для чтения «говорящих книг» для слабовидящих.В Коврове после модернизации открылась модельная библиотека № 3 в микрорайоне «Красный Текстильщик». Здесь вложили свыше 8,4 млн рублей и создали уникальную концепцию «Остров сокровищ».Пространство разделено на тематические «острова».В ближайшие дни во Владимире ожидается открытие ещё одной модельной библиотеки. В 2026 году по национальному проекту запланировано обновить еще 5 муниципальных библиотек Владимирской области.