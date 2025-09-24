Открытие выставки "Пересечение миров: где встречаются души Востока и Запада" состоится в четверг во Дворе Постникова в Пскове, сообщает пресс-служба Псковского музея-заповедника.

На выставке впервые будут представлены работы известных современных китайских художников: Хуан Хуачжао, Ци Ванли, Цзоу Кэцзюнь, Дин Чжигуй и Чэн Сыби. Также выставка будет дополнена предметами и документами из фондов Псковского музея и Государственного архива Псковской области."Данный проект - результат сотрудничества Псковского музея-заповедника и китайской компании "Яшень" по развитию культуры и искусства (Пекин, КНР) при поддержке музея города Наньнин (провинция Гуанси)", - говорится в сообщении музея.Часть произведений художников созданы в 2025 году на пленэре на Псковской земле, организованном Арт-резиденцией "Кебь", и пленэре в Китае. На выставке гости смогут увидеть более 80 работ.Перед торжественным открытием художник Ци Ванли проведет мастер-класс по традиционной художественной китайской живописи Гохуа для почетных гостей выставки.В открытии примут участие консул по делам культуры Генерального консульства КНР в Санкт-Петербурге Сун Чжэньцзя, исполнительный директор Пекинской группы "Яшень" по культурно-художественному развитию, куратор выставки культуры и искусства АСЕАН в Китае, руководитель Международного центра культурных и художественных обменов в Наньнинском музее Чжан Сюэнин, также являющийся магистром факультета скульптуры Академии художеств имени Репина.