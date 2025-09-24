Самый значительный прирост — 48 случаев — отмечен во Владимире.

На прошлой неделе во Владимирской области зарегистрировали 128 новых случаев коронавируса, что указывает на рост заболеваемости. Об этом сообщает Роспотребнадзор.Самый значительный прирост — 48 случаев — отмечен во Владимире. Также среди лидеров по заболеваемости Ковровский район с 31 случаем и Гороховецкий район, где подтвердили 14 новых заражений. В других районах области также фиксировались единичные случаи, вплоть до одного заболевшего в Кольчугинском, Собинском и Селивановском районах.Напомним, ранее мы писали, что