Милана Тюльпанова выступила с сообщением сразу после того, как стало известно о решении суда об определении места жительства маленького Артемия в ее пользу. Женщина поблагодарила общественность за поддержку и отметила, что муж, футболист Александр Кержаков, пошел против решения суда и не отдает ей ребенка.

Милана Тюльпанова выступила с сообщением сразу после того, как стало известно о решении суда об определении места жительства маленького Артемия в ее пользу. Женщина поблагодарила общественность за поддержку и отметила, что муж, футболист Александр Кержаков, пошел против решения суда и не отдает ей ребенка.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Милана Тюльпанова опубликовала старое фото, на котором запечатлена с сыном Артемием, которому на тот момент нет еще и года. Женщина высказалась о решении суда, принятым в ее пользу. В частности, она поблагодарила адвоката Александра Добровинского, который защищал ее интересы. Затем Милана призналась, что все это время молилась, держа в руках фотографию горячо любимого, но, увы, покойного отца.Тюльпанова сказала, что сын является смыслом ее жизни, и она не может описать словами ту радость, которую испытала, когда получила решение суда. "После стольких унижений, отказах во встречах, издевательствах, после всего того, что мне пришлось пережить за последнее время – я снова обрела надежду. Я слишком сильно люблю своего сына и ради него я готова на все, я верю, что он это обязательно узнает и оценит, когда станет взрослым", – заявила Тюльпанова.Однако Милана дала понять, что муж, футболист Александр Кержаков, отказался отдавать ей мальчика. "Одно только омрачает сегодняшний день – невозможность до обжалования определения суда обнять своего малыша, так как его папа отказался добровольно исполнять решение суда. Но я верю в то, что совсем скоро мы с Темой будем вместе, и уже навсегда. Моя борьба еще не закончена, но я к ней готова!" – заявила Милана.Не оставила она и резких высказываний Александра Кержакова в свой адрес и в адрес ее родных. Милана призналась, что ей тяжело видеть эти нападки со стороны человека, которого она беззаветно любила. "Сейчас мне очень грустно только от одного: наблюдать за тем, как человек, который всю нашу совместную жизнь буквально признавался в любви всей моей семье, и которого я любила бесконечно и всем сердцем, которому хотела посвятить свою жизнь, теперь позволяет себе ложные, низкие и грязные высказывания о моих родных! Бог ему судья, я не держу зла, я любила и за свою любовь была готова все отдать. Кроме своего сына", – завершила свой пост Милана.Напомним, после того, как суд принял сторону Тюльпановой, Кержаков в своем аккаунте в той же социальной сети разразился гневной отповедью. Причем футболист не скупился на нелицеприятные подробности. "Чем руководствовался суд?! Интересами мамы, которая с февраля (а в нормальном состоянии так вообще никогда) не видела ребенка?!" – задал риторический вопрос спортсмен.А далее он поставил под сомнение само судебное решение. "Где закон ,который защищает интересы ребенка?! Где вообще закон? Где нормы международной конвенции? И еще один вопрос.. Откуда пьяная мать Миланы, еще 3 недели назад знала, как закончится сегодняшнее заседание, совпадение?" – поинтересовался взбешенный Александр Кержаков.