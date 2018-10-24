Исполнительница хита про Желтые тюльпаны спела с 16-летним сыном Архипом на своем бенефисе Ягодка в Кремле. По всей видимости, это было его первое и последнее появление на большой сцене – парень и слышать не хочет о карьере артиста.

Исполнительница хита про "Желтые тюльпаны" спела с 16-летним сыном Архипом на своем бенефисе "Ягодка" в Кремле. По всей видимости, это было его первое и последнее появление на большой сцене – парень и слышать не хочет о карьере артиста."Я очень рада, что Архип не забоялся, не застеснялся и поддержал мое предложение выйти и спеть со мной дуэтом хит "Веришь или нет", хотя он у нас – человек не публичный, – призналась Наташа корреспонденту Dni.Ru на празднования дня рождения канала МУЗ-ТВ. – Не знаю, как сложится его жизнь дальше, но пока я довольна".Сын артистки всерьез увлекается иностранными языками. Причем для будущей профессии хочет остановиться на изучении редкого японского языка, что стало шоком для Наташи. И об эстраде даже не помышляет. "Просто Архип видит, что быть артистом – это очень тяжелый труд и это призвание, – объяснила Королева. – А если призвания нет, то не надо на сцену выходить, иначе человек будет страдать, лишится покоя и внутренней гармонии. Хотя слух и голос у него есть. Но раз он сам, без нашей помощи или подсказки выбрал изучение языков, значит, в этом и есть его предназначение".Стоит заметить, что несколько лет назад Наташа Королева отправила Архипа учиться в США. Но недавно сын решил вернуться в Россию, чтобы поступить в столичный вуз. По словам Королевой, ее сын очень способный и по результатам ЕГЭ легко мог бы поступить даже в МГУ. Пока же у него есть год, дабы принять решение, куда и на какой факультет поступать в итоге. Но, сложа руки, звездный наследник сидеть не намерен – он решил записаться на подготовительные курсы при НИУ ВШЭ или МГУ.Наташа обещает всецело помочь сыну – она прекрасно знает, как важен правильный старт. Особенно ей нравится, что Архип никогда не педалирует тему знаменитых матери и отца – многие даже не знают, кто его родители. Он очень скромный, умный парень, и предпочитает идти своей дорогой.