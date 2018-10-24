Три десятка человек, в том числе из числа российских болельщиков ЦСКА, пострадали в инциденте в римском метро.

Три десятка человек, в том числе из числа российских болельщиков ЦСКА, пострадали в инциденте в римском метро.Как передает ТАСС, об этом рассказал представитель российского посольства в Италии.Собеседник агентства отметил, что 18 человек получили легкие ранения, состояние пятерых врачами оценивается как средней тяжести, семеро находятся в тяжелом состоянии.Сообщается, что консульский отдел посольства России состоит в контакте с итальянскими властями и готов оказать любую необходимую помощь соотечественникам.Ранее сообщалось о том, что во время поломки эскалатора на станции римского метро Repubblica травмы получили более тридцати человек, в основном, болельщики футбольного клуба ЦСКА, которые отправлялись на игру Лиги чемпионов своей команды с "Ромой".По предварительным данным, более 80 болельщиков команды в нетрезвом состоянии прыгали по ленте эскалатора, который, в итоге не выдержал тяжести и стремительно понесся вниз. Образовалась давка, люди стали падать друг на друга. При этом один из фанатов получил ампутационную травму стопы.Пострадавшие были экстренно госпитализированы. Несколько человек были задержаны местной полицией, которая допрашивает их.