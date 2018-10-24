Певец опубликовал в своем
микроблоге снимки с семейного отдыха. Леонид Агутин и Анжелика Варум на них
просто светятся от счастья.
Певец опубликовал в своем
микроблоге снимки с семейного отдыха. Леонид Агутин и Анжелика Варум на них
просто светятся от счастья.
"Я наткнулся на фотографии и пальцы сами начали тыкать в
экран, с целью опубликовать. Ходили на лодке наших друзей пару недель назад… А
солнце было огромным, но необыкновенно приветливым… Всех нас тогда поймало море
и не отпускает до сих пор из подсознания", – подписал фото музыкант. На выложенных
Агутиным снимках 49-летняя Анжелика Варум демонстрирует прекрасную фигуру.
Артистка позирует в коротеньких мини-шортах, показывая стройные загорелые
ноги. К лицу ей молодежная яркая майка, и молодежная стрижка. Поклонники оставили под публикацией массу комплиментов певице. "Роскошная женщина", "Эффектная, ни
грамма целлюлита, и в таком возрасте", "Восхитительная", – написали
фолловеры.
Отметим, еще недавно ходили
слухи о том, что брак одной из самых крепких и гармоничных пар отечественного
шоу-бизнеса распадается. Поговаривали, что наставник проекта "Голос" Леонид
Агутин и его супруга Ажелика Варум разводятся.
Была информация о том,
что артист якобы закрутил роман с молодой участницей шоу "Голос" Элиной Чагой. Однако
сам музыкант назвал это выдумкой. Судя по новым снимкам, в отношениях все в порядке.