Певец опубликовал в своем микроблоге снимки с семейного отдыха. Леонид Агутин и Анжелика Варум на них просто светятся от счастья.

Певец опубликовал в своеммикроблоге снимки с семейного отдыха. Леонид Агутин и Анжелика Варум на нихпросто светятся от счастья."Я наткнулся на фотографии и пальцы сами начали тыкать вэкран, с целью опубликовать. Ходили на лодке наших друзей пару недель назад… Асолнце было огромным, но необыкновенно приветливым… Всех нас тогда поймало мореи не отпускает до сих пор из подсознания", – подписал фото музыкант. На выложенныхАгутиным снимках 49-летняя Анжелика Варум демонстрирует прекрасную фигуру.Артистка позирует в коротеньких мини-шортах, показывая стройные загорелыеноги. К лицу ей молодежная яркая майка, и молодежная стрижка. Поклонники оставили под публикацией массу комплиментов певице. "Роскошная женщина", "Эффектная, ниграмма целлюлита, и в таком возрасте", "Восхитительная", – написалифолловеры.Отметим, еще недавно ходилислухи о том, что брак одной из самых крепких и гармоничных пар отечественногошоу-бизнеса распадается. Поговаривали, что наставник проекта "Голос" ЛеонидАгутин и его супруга Ажелика Варум разводятся.Была информация о том,что артист якобы закрутил роман с молодой участницей шоу "Голос" Элиной Чагой. Однакосам музыкант назвал это выдумкой. Судя по новым снимкам, в отношениях все в порядке.