Официально бывшая жена Армена Джигарханяна уже год является безработной. Но в чем же дело – она не хочет трудоустраиваться или ее никуда не берут? Ответ на этот вопрос дала Элина Мазур, которая с Виталиной съела не один пуд соли.

Официально бывшая жена Армена Джигарханяна уже год является безработной. Но в чем же дело – она не хочет трудоустраиваться или ее никуда не берут? Ответ на этот вопрос дала Элина Мазур, которая с Виталиной съела не один пуд соли."Я лично присутствовала при встрече Цымбалюк-Романовской с представителями департамента культуры в тотдень, когда ей рекомендовали покинуть директорское кресло, – вспоминает Мазур. – Взамен ей предложили должностъучителя музыки в одной из московских школ, но она отказалась. Думаю, по финансовымсоображениям: ну сколько зарабатывает учитель музыки?..А устроить ее куда-либо ректором – это нереально, кто же возьмет управленцем человека с такой репутацией?"Впрочем, у Виталины, к счастью нет необходимости устраиваться на работу – она состоявшийся, состоятельный человек, в которого есть и недвижимость, и накопления. Поправили ее финансовое положение и многочисленные телевизионные эфиры, в которых за неплохой, как говорят, гонорар участвовала Цымбалюк-Романовская.Впрочем, даже и при желании бывшая жена Джигарханяна вряд ли смогла работать где-то. Например, Дмитрий Харатьян хотя и поддерживает красавицу в прессе, но дальше слов дело не заходит. "Харатьян, как и остальные сочувствующие, думаю, попали под своеобразное обаяние этой женщины. Возможно, через какое-то время они смогут трезво оценить ее поступки и мы услышим из их уст противоположную точку зрения. Заметим, что Дмитрий Харатьян и и другие почему-то не стремятся взять Виталину Цымбалюк-Романовскую к себе директором или администратором. Почему? Ответ, по-моему, очевиден...", – цитирует Мазур газетаНапомним, что с киевской пианистки сняты все обвинения в мошенничестве. Суд отказал в возбуждении уголовного дела. Значит, все заявления бывшего мужа о том, что алчная Виталина – воровка, являются клеветой.