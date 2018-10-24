США нанесут непоправимый ущерб системе стратегической безопасности, если выйдут из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Это заявил посол России в США Анатолий Антонов. Он напомнил, что последним действующим соглашением будет СНВ-3, или договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

США нанесут непоправимый ущерб системе стратегической безопасности, если выйдут из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Это заявил посол России в США Анатолий Антонов. Он напомнил, что последним действующим соглашением будет СНВ-3, или договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Его срок действия истекает в 2021 году, и пока США не ответили на предложение России его продлить, отмечает телеканал "Россия 24"."Считаю, что если Соединенные Штаты реализуют свои намерения по выходу из этого договора, то системе договоров в области стратегической безопасности будет нанесен серьезный, а может быть, даже непоправимый ущерб. У нас останется один договор, будущее которого неясно. Владимир Владимирович Путин в Хельсинки предложил сесть вместе и подумать над тем, что мы будем делать с этим договором. Сказал о том, мы готовы обсуждать эту идею о продлении договора СНВ. До сих пор ответа с американской стороны у нас нет. Я очень рассчитываю, что американские партнеры не будут затягивать свои ответы на российские предложения и дадут их. Хочется надеяться, что визит советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона в Москву позволил лучше понять американскую позицию. Равно как, я уверен, американским коллегам была объяснена российская позиция по этому вопросу", — заявил Анатолий Антонов, посол РФ в США.