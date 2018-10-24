Голливудская актриса Анджелина Джоли отправилась в Перу в качестве посланника ООН по делам беженцев. Она хочет помочь венесуэльцам, которые покинули родные места из-за экономического кризиса и поселились в Перу.

Голливудская актриса Анджелина Джоли отправилась в Перу в качестве посланника ООН по делам беженцев. Она хочет помочь венесуэльцам, которые покинули родные места из-за экономического кризиса и поселились в Перу.Звезда прибыла в Перу с трехдневным визитом и первым делом отправилась в город Тумблес. Там Джоли, оставив все мирское, ушла в монастырь. Правда не навсегда, а лишь на пару часов.В обители актриса осмотрела кухню, которую организовали для всех нуждающихся. Здесь же Джоли получила благословение от монахини, сестры Софии.Во вторник, 23 октября, состоялась торжественная встреча актрисы с президентом Перу Мартином Вискарра. После этого она посетила пресс-конференцию, на которой рассказала о тяжелом положении переселенцев и их невероятном желании лучшей жизни. Она отметила, что они готовы сами работать, чтобы помочь себе."Каждый венесуэлец, с которым я разговаривала, рассказывал о плачевной ситуации. Я слышала истории о людях, умирающих из-за отсутствия медицинской помощи и медикаментов, об онкологических больных, которые не могут продолжить курс лечения, о больных диабетом, не имеющих доступ к инсулину, о детях, оставшихся без антибиотиков, о голодающих людях, истории о насилии и преследованиях", – рассказала на пресс-конференции Джоли. Затем она добавила, что венесуэльцы не просят милостыню, потому что "хотят иметь возможность помочь себе сами".Актриса поблагодарила жителей Перу и президента за то, что они оказывают большую поддержку латиноамериканцам в этой сложной ситуации. "Сейчас крайне важно укрепить уважение к человеческим правам, международную защиту и систему предоставления убежища", – сказала она.В оставшееся время Анджелина Джоли планирует встретиться с другими представителями правительства Перу и членами благотворительных организаций.