Позиция США состоит в том, что Россия нарушает положения Договора о ракетах средней и меньшей дальности, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, отвечая на вопросы на пресс-конференции в Москве.

Позиция США состоит в том, что Россия нарушает положения Договора о ракетах средней и меньшей дальности, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, отвечая на вопросы на пресс-конференции в Москве.Россия нарушения отрицает, заявляя, в свою очередь, что положения договора нарушают Соединенные Штаты, отметил он.США также считают, сказал Болтон, что распространить действие ДРСМД на другие страны невозможно.По его словам, угрозой является не выход США из ДРСМД, а наличие российских ракет на европейской территории.США также считают, что договор устарел и не отвечает интересам сторон.Ранее сегодня Джон Болтон встретился с президентом России Владимиром Путиным.