В столице Венгрии продолжается чемпионат мира по борьбе. В состязаниях борцов вольного стиля очередную награду для России выиграл Магомедрасул Газимагомедов. Он победил в финальной схватке весовой категории до 70 кг, проигрывая сопернику по ходу поединка со счетом 0:6.

В столице Венгрии продолжается чемпионат мира по борьбе. В состязаниях борцов вольного стиля очередную награду для России выиграл Магомедрасул Газимагомедов. Он победил в финальной схватке весовой категории до 70 кг, проигрывая сопернику по ходу поединка со счетом 0:6.Противником 27-летнего россиянина был Адам Батыров, выступающий за Бахрейн. Наш спортсмен сумел выиграть, совершив камбэк со счета 0:6 на 7:6. Бронзу в этом весе вольников поделили кубинец Франклин Марен Кастильо и Зураб Якобишвили из Грузии.